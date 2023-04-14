Украинский нападающий Роман Зозуля шокирован решением Министерства молодежи и спорта запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют россияне или белорусы.

Накануне Кабинет Министров Украины подготовил документ, согласно которому украинцы будут бойкотировать соревнования, на которых выступают атлеты из страны-агрессора и их приспешники. Текст постановления, согласно которому украинцы вынуждены будут самоустранятся с таких турниров, обнародовал Жан Беленюк.

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"Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Instagram.

На пост Романа отреагировали и другие украинские футболисты. "Неплохо решили вопрос", – написал в комментариях защитник Львова Алексей Дитятьев. "Мда. Просто в шоке", – добавил Артем Федецкий.

Напомним, вышеупомянутое решение может непосредственно касаться сборной Украины по футболу, ведь в отборе на Евро-2024 участвует Беларусь. Однако, есть шанс что до этого не дойдет, поскольку команда усатого диктатора играет в другой группе, а шанс встретиться с ней в следующих стадиях мизерный.

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