Накануне Арсенал с огромным трудом удержал ничью с Ливерпулем, а игра подопечных Артеты вызвала немало вопросов на фоне борьбы за чемпионство.

На 87-й минуте матча 30-го тура чемпионата Англии между ливерпульцами и лондонцами Трент Александер-Арнольда сумел пробросить мяч между ног Александру Зинченко, после чего навесил на Роберто Фирмино и мерсисайдцы сравняли.

Сразу после этого Микель Артета посадил украинца на скамейку. Наш соотечественник тяжело переживал свой фейл – кадры страданий украинца облетели весь мир. Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Зінченко застав пробудження дракона і згорів: гра на три позиції, розпач, тролінг, бали і приємний нюанс проти Ліверпуля