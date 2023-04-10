Фанаты Арсенала вынесли вердикт Зинченко – кто кого подставил, шансы на золото тают, провал Артеты и Ко не имел аналогов
10 апреля 16:38 - Читати українською
Накануне Арсенал с огромным трудом удержал ничью с Ливерпулем, а игра подопечных Артеты вызвала немало вопросов на фоне борьбы за чемпионство.
42’ Мохамед Салах
87’ Роберто Фирмино
Габриэл Жезус 28’
28’ Габриэл Жезус
42’ Мохамед Салах
87’ Роберто Фирмино
На 87-й минуте матча 30-го тура чемпионата Англии между ливерпульцами и лондонцами Трент Александер-Арнольда сумел пробросить мяч между ног Александру Зинченко, после чего навесил на Роберто Фирмино и мерсисайдцы сравняли.
Сразу после этого Микель Артета посадил украинца на скамейку. Наш соотечественник тяжело переживал свой фейл – кадры страданий украинца облетели весь мир. Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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