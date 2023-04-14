Напередодні три легенди українського футболу – Андрій Шевченко, Олександ Зінченко та Михайло Мудрик – відвідали королівський Альберт-гол мистецтв і наук в Лондоні. Саме там культова група "Океан Ельзи" давала благодійний концерт на підтримку України в рамках HelpForUkraineTour.

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Після виступу фронтмент гурту Святослав Вакарчук зустрівся з представниками збірної України та її екс-тренером, зробивши пам'ятне фото на згадку.

Нагадаємо, Зінченко після 30-ти турів мчить з Арсеналом до чемпіонства, посідаючи першу сходинку у турнірній таблиці АПЛ. Натомість Мудрик міцно засів у запас Челсі, а його клуб йде одинадцятим.

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