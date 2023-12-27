"Буду честен с вами, ведь я видел Зинченко не только в этой игре, а это была важная игра. Я думаю, что он может стоить Арсеналу победы в Премьер-лиге. Вот насколько это серьезная проблема.

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Я не критикую его, говоря, что он ужасный игрок, потому что это не так. Он играл за Манчестер Сити, он уже делал это раньше. Он, конечно, сделал это в Арсенале, и порой его трудно критиковать, когда думаешь о том, через что ему и его семье пришлось пройти за последние полтора года. Но если судить по футболу и тому, что я видел, я думаю, что он – проблема для Арсенала.

Если говорить о коммуникации, то она является абсолютно ключевой между левым защитником и центральным полузащитником. Я не думаю, что коммуникация между Зинченко и двумя центральными полузащитниками находится на хорошем уровне. Иногда это сложно увидеть по телевизору, но когда ты находишься на игре, ты это видишь. Все, что нужно, – это посмотреть через правое плечо на левого центрального полузащитника, и я не думаю, что он делает это очень хорошо.

Я думаю, что ему трудно в ситуации один на один, потому что ему не хватает скорости. Когда Салах сместился назад под левую ногу, а я думаю все знали, что он это сделает, потому что это его любимая нога, вы не должны выставлять ногу. Если ты выставляешь правую ногу, чтобы попытаться отобрать мяч у Салаха, это говорит о том, что ты не хочешь защищаться", – цитирует Грея talkSPORT.

Напомним, в дуэли лидеров АПЛ Арсенал и Ливерпуль разошлись миром (1:1). Свой гол ливерпульцы забили с фланга Зинченко – Салах обыграл украинца и пробил в ближний угол.

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