Примера федерасьон, Испания

Депортиво – Барселона Б – 1:0

Гол: Перес, 57

Экс-звезда Карпат феерично выступает в Испании – установил рекорд и нацелился на еще одно свершение

Депортиво получил путевку в Сегунду, обыграв Барселону. Единственный гол в игре забил Лукас Перес, который с 2011 по 2013 годы выступал за два украинских клуба – Динамо и Карпаты. Арбитр встречи назначил штрафной удар. К мячу подошел Перес и не промахнулся.

Стоит заметить, что Лукас в текущем сезоне оформил 12 голов и 17 ассистов в 30 матчах за Депортиво.

Клуб из Ла-Коруньи находится на первой строчке с 74 очками. Барселона – вторая с 67 баллами. До завершения чемпионата осталось два тура, а это значит что Депортиво уже "кулес" не смогут догнать.