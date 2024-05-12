"После поражения Арсенала от Астон Виллы наша судьба находится в наших руках, и мы должны справиться с этой ситуацией.

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Этого мы и хотим. Мы хотим быть в таком же положении перед игрой с Вест Хэмом, как перед игрой с Астон Виллой (в 2022-м), когда судьба была в наших руках.

Нам нужно выиграть все матчи, и нужно было выигрывать матчи в прошлом, особенно против Ноттингема, когда у нас не было времени на восстановление.

В этом сезоне мы выигрывали в гостях у Тоттенхэма в Кубке Англии, но мы никогда не выигрывали на их поле в АПЛ, так что будет тяжело. Но мы готовы к этому испытанию", – цитирует Гвардиолу Football.London.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет против Тоттенхэма 14 мая, а матч с Вест Хэмом состоится 19 мая.

"Горожане" сейчас имеют 85 баллов и находятся на второй строчке в турнирной таблице.

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