Тен Хаг назвал причины неудач Манчестер Юнайтед
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от Арсенала (0:1) в 37 туре АПЛ.
"Мы можем смотреть в глаза фанатам. В понедельник (в матче с Кристал Пэлас) это точно было невозможно, но видно, что болельщики нас поддерживают, и сегодня мы им отплатили. Это должно стать стандартом.
Трибуны стадиона Манчестер Юнайтед затопило – видео
Правильное отношение к делу – вот с чего все начинается. Мы должны формировать его в течение недели и в день игры быть готовыми. Сегодня так и было. Нам не хватало семи игроков стартового состава, но мы дали бой одной из лучших команд лиги.
Все дело в исполнении. Когда у тебя нет правильного отношения, когда ты не прессингуешь должным образом, сопернику становится легко. В ситуации с голом полузащитник допускает небольшую ошибку, и она влечет за собой серьезные последствия.
Для футболиста Манчестер Юнайтед каждый матч как финал. Надо проявлять себя ради победы в каждом матче. Надо это понимать.
Фанаты понимают ситуацию. Когда у вас столько травм, особенно в ключевых зонах, вы не получаете того, на что заслуживаете. Фанаты нас поддерживают, они с нами.
Игроки тоже люди. Раз в три месяца у команды может быть неправильное отношение к делу, и в понедельник это проявилось. Но у этой команды всегда крепкий дух.
У нас проблемы, и проблемы стоят нам нужных результатов. Но я не знаю, где мы должны быть, когда у нас все здоровы. Когда все игроки доступны, ты набираешь больше очков. Особенно это касается обороны, мы даем создавать много моментов и пропускаем много голов. В прошлом сезоне мы лидировали по сухим матчам в АПЛ", – цитирует Тен Хага Sky Sports.
Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на восьмом месте с 54 очками.
Арсенал удержал победу над вторым составом Манчестер Юнайтед и снова возглавил АПЛ – Зинченко закрепил статус резервиста