Представители 25-летнего уругвайца запланировали встречу со спортивным директором "кулес" Деку, чтобы обсудить будущее своего клиента.

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По информации Diario Sport, у каталонцев слишком много центральных защитников, но при этом наблюдается нехватка денег, в связи с чем они готовы рассмотреть возможность продажи уругвайца.

"Кулес" пока что не предпринимали никаких шагов в связи с этим, но ожидают, что предложения могут начать поступать уже в ближайшие дни. Араухо оценен руководством примерно в 100 млн евро.

Среди претендентов на защитника называются Бавария и клубы АПЛ, включая Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Рональд Араухо присоединился к Барселоне в 2020 году. В общем защитник сыграл за "блаугранас" в 149 матчах во всех турнирах. В его активе восемь голов и четыре ассиста.

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