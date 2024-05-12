Арсенал в рамках 37-го тура АПЛ 2023/24 принимает Манчестер Юнайтед. Информация о стартовых составах и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 37-го тура чемпионата Англии 2023/24 между Манчестер Юнайтед и Арсеналом начнется в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении на Setanta Sports. Александр Зинченко в шестой игре подряд остался в запасе северных лондонцев, а манкунианцам не помогут Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш – их нет даже в заявке.

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Обе команды не имеют права даже на ничью. "Канонирам" для сохранения шансов на чемпионство должны выиграть все поединки до конца сезона – и даже тогда надо надеяться на осечку Манчестер Сити. Прямо сейчас лондонцы держатся вторыми в двух очках от "горожан".

"Красные дьяволы" же отстают от 6-7 позиций на три зачетных балла, существенно уступая конкурентам (Ньюкаслу и Челси) по разнице голов (на 25 и 15 мячей соответственно). После этого матча у всей троицы останется по два матча в сезоне АПЛ.

Стартовые составы

Манчестер Юнайтед:

Арсенал:

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