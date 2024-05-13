Львовский клуб, у которого есть шанс впервые в истории сыграть в еврокубках, уже начинает летнюю трансферную кампанию.

Ганский полузащитник Ворсклы Наджееб Якубу может продолжить карьеру в Рухе, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, львовяне очень близки к подписанию 24-летнего хавбека полтавчан.

Напомним, контракт Якубу с Ворсклой истекает 30 июня 2024 года, поэтому в команду Виталия Пономарева легионер может перебраться в статусе свободного агента.

К слову, в текущем сезоне Наджееб провел за полтавчан 14 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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