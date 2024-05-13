В понедельник, 13 мая, стало известно, что от рук российских оккупантов погиб болельщик львовских Карпат Даниил Лукащук, сообщает пресс-служба "зелено-белых".

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Защитник отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания. Он был представителем фанатской группировки Green Legion.

К слову, Лукащук – выпускник львовского физико-математического лицея им. И. Франко, закончил магистратуру на механико-математическом факультете университета.

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