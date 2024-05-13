Ультрас Карпат погиб на войне с Россией – он был представителем коллектива Green Legion
Очередная печальная весть постигла украинскую футбольную общественность.
В понедельник, 13 мая, стало известно, что от рук российских оккупантов погиб болельщик львовских Карпат Даниил Лукащук, сообщает пресс-служба "зелено-белых".
"Они лежат в нашем черноземе": экс-хавбек сборной Украины рассказал, где искать "хороших" россиян
Защитник отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания. Он был представителем фанатской группировки Green Legion.
К слову, Лукащук – выпускник львовского физико-математического лицея им. И. Франко, закончил магистратуру на механико-математическом факультете университета.
Карточка для помощи семье:
5375 4112 1831 2374
"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій