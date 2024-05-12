"Футбол 24" проанализировал все перипетии Классического между Шахтером и Динамо, в котором "горняки" отпраздновали не только победу, но и триумф в чемпионате.

Встреча Шахтера и Динамо завершилась победой "горняков" – единственный гол с пенальти забил Георгий Судаков. С чемпионством Шахтер очень оперативно поздравил инсайдер Фабрицио Романо, который отметил победный мяч Жоры.

Руководство Шахтера уже начинает болеть за Реал в финале Лиги чемпионов – победа мадридцев гарантирует "горнякам" прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов и возможность заработать призовые в размере 40 миллионов. А Динамо нашло причину поражения – перед эпизодом с попаданием в руку Вивчаренко Буяльский оказался на газоне после контакта с Дмитрием Крыськивым. Арбитры фола не увидели и дали доиграть момент, который и определил судьбу противостояния. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Шахтер в огненном Классическом победил Динамо и стал чемпионом Украины – Судаков оформил первое поражение Шовковского