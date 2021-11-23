Ньюкасл хочет приобрести украинца уже в зимнее трансферное окно, сообщает City Xtra со ссылкой на Northern Echo.

Игроки Манчестер Сити потроллили Зинченко за фото с "Золотым мячом"

В сентябре аравийский инвестиционный фонд выкупил "сорок" за сумму около 350 млн евро. Новые владельцы готовы вкладывать в состав, чтобы спасти команду от вылета. Впрочем, зимой подписать суперзвезд будет сложно, поэтому Ньюкасл попытается пригласить качественных игроков, которые не могут похвастаться стабильным местом в основе топ-клубов. Зинченко – именно такой вариант. В текущем сезоне Александр наиграл за Ман Сити всего 245 минут и не отличился результативными действиями.

Добавим, что действующий контракт Зинченко с "горожанами" рассчитан до лета 2024-го, а цена за Transfermarkt составляет 28 млн евро.

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