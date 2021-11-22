Манчестер Юнайтед таки звільнив Сульшера – розгром від Уотфорда став фатальним

Черговий наставник не зміг стати "новим Фергюсоном" у червоній команді Манчестера. Уле Гуннар Сульшер безславно повторив долю своїх попередників – Девіда Мойєса, Луї ван Гала та Жозе Моурінью, хоча й протримався на Олд Траффорд найдовше серед цієї четвірки (майже 3 роки). У поточному сезоні МЮ під керівництвом 48-річного норвежця регулярно провалюється – поразка від Янг Бойз в ЛЧ, 0:5 від Ліверпуля на Олд Траффорд, домашні 0:2 від Манчестер Сіті. Якщо всі ті невдачі Сульшеру ще пробачили, то розгром від Уотфорда (1:4) переповнив чашу терпіння керівництва.

Сульшер був звільнений 21 листопада, ставши першим тренером за 49 років, який не зміг завоювати жодного трофею з Манчестер Юнайтед. Найкращий шанс для цього був у фіналі Ліги Європи 2020/21, який "червоні дияволи" програли Вільяреалу в серії пенальті. На сезон 2021/22 фанати і керівництво покладали чимало сподівань (особливо після повернення Кріштіану Роналду), проте останнім часом справи йшли катастрофічно. Негативна різниця м'ячів, двадцять один пропущений гол у дванадцяти турах АПЛ – так багато Юнайтед на цьому відрізку не пропускали ще ніколи. При цьому в активі МЮ лише 17 очок – другий найгірший результат в історії після 12-ти турів. Цікаво, що найгірший був теж при Сульшері – 16 очок у 12-ти поєдинках сезону 2019/20.

Сульшер пустив сльозу під час прощального інтерв'ю для Манчестер Юнайтед – емоційне відео

Норвежець, безумовно, залишиться легендою Юнайтед як гравець і впродовж певного часу якісно виконував свою роботу в статусі тренера. Однак вивести МЮ на новий рівень він так і не зумів – відставка Уле Гуннара насправді назрівала давно. У найближчих матчах командою керуватиме Майкл Каррік – ще одна легенда "дияволів", який був асистентом Сульшера. Цей варіант є тимчасовим, хоча і норвежець свого часу починав кар'єру на Олд Траффорд у статусі виконувача обов'язків менеджера.

Хаві та Джеррард дебютували з перемог, Шевченко не підтримав

У топ-чемпіонатах Європи відбулися одразу кілька гучних тренерських дебютів. Стівен Джеррард вперше вивів команду на матч чемпіонату Англії у статусі наставника, а Хаві після періоду в Катарі провів прем'єрний поєдинок на посаді керманича Барселони. Екс-капітани Ліверпуля і Барси, які підіймали над головою Кубок Ліги чемпіонів, не підвели своїх фанатів. "Синьо-гранатові" не без проблем, але здолали Еспаньйол у каталонському дербі завдяки голу Мемфіса Депая з пенальті. Барса перервала 4-матчеву серію без перемог у Ла Лізі – команда Хаві Ернандеса продовжує боротьбу за топ-4, але відстає від Атлетіко на 6 очок.

Стівен Джеррард теж може занести дебютний матч собі в актив. Астон Вілла програла останні 5 поєдинків Прем'єр-ліги, однак прихід легенди, схоже, підняв моральний дух футболістів. "Віллани" розібралися з Брайтоном – головною несподіванкою старту сезону, яка, щоправда, останнім часом загальмувала. Два голи під завісу поєдинку дозволили Стіві Джі святкувати першу перемогу в АПЛ у статусі тренера!

Shevchenko Mourinho



Genоа Rоmа pic.twitter.com/YUu99iR8DP — SportsBoxingUA (@sports_ua) November 21, 2021

А от Андрій Шевченко не зміг взяти приклад з колег-дебютантів, хоча й суперник у українця був куди серйозніший. Дженоа майже весь матч успішно відбивалася у матчі з Ромою, проте все вирішила заміна від Жозе Моурінью. Вихід молодого Фелікса Афени-Г'яна став вирішальним – 18-річний ганець спершу завершив контратаку "джалороссі", а на останніх секундах розкішним ударом позбавив "грифонів" усіх мрій про очки. 0:2 і лише один удар у площину воріт римлян – Шевченку відверто не позаздриш, адже часу на адаптацію й експерименти немає. Мало того, що Дженоа перебуває в зоні вильоту – у команди вкрай складний календар і кілька травмованих лідерів, які пропустять мінімум наступний матч проти Удінезе. Андрій Миколайович хотів нових викликів – він їх отримав.

Ліверпуль декласував Арсенал, Челсі легко зберіг лідерство, Вест Хем втримався в зоні ЛЧ

Безумовно, фіаско МЮ і відставка Сульшера стали темою номер один на Альбіоні, але інші поєдинки грандів Прем'єр-ліги теж привертали увагу. Зокрема, лідер чемпіонату – Челсі – без проблем розгромив міцний Лестер, який обіграв "пенсіонерів" у фіналі Кубка Англії 2020/21, але в поточному сезоні йде у другому десятку турнірної таблиці. У ворота Каспера Шмейхеля влетіло три "сухі" м'ячі, а ще три скасували арбітри. Команда Томаса Тухеля легко набрала чергові 3 очки і втримує перше місце в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 3 пункти.

Команда Гвардіоли не дозволила Челсі піти у відрив, впоравшись з Евертоном без допомоги Олександра Зінченка – 3:0. А от Ліверпуль у центральному матчі 12-го туру на диво легко розбив Арсенал, який востаннє програвав ще 28 серпня. Чотири голи без відповіді перервали класну серію "канонірів" і залишили їх п'ятими, а мерсисайдці піднялися в топ-3, обійшовши Вест Хем Андрія Ярмоленка. Вихід українця у протистоянні з Вулверхемптоном не врятував "молотів" від поразки, хоча команда Мойєса все ще тримається в зоні Ліги чемпіонів. В наступному турі Ярмоленко і Ко зіграють з Норвічем, який після жахливого старту набирає хід, здобувши другу перемогу поспіль.

Черговий гол Маліновського, перша невдача Наполі, тріумф Ювентуса в Римі

Гаряче було і в Серії А, де дует лідерів чемпіонату зазнав синхронних поразок. У центральному матчі 13-го туру Наполі вперше в сезоні пішов з поля без очок, поступившись Інтеру на Джузеппе Меацца. Відповідно, чинний чемпіон Італії у відмінному настрої підходить до поєдинку 5-го туру ЛЧ проти Шахтаря, який відбудеться вже 24 листопада. У цьому поєдинку "гірників" влаштує лише перемога – будь-який інший результат означатиме завершення євросезону після останнього туру Ліги чемпіонів.

Невдачею Наполі міг скористатися Мілан, але команда Стефано Піолі теж програла. Божевільна перестрілка у Флоренції завершилася на користь "фіалок" – 4:3. "Скуадра Віола" вела 3:0, але рекордний дубль 40-річного Ібрагімовіча, який став настаршим автором такого досягнення в історії Серії А, повернув Мілан у гру. Втім, Душан Влаховіч, який оформив дубль, зняв усі питання, а "россонері" не змогли обійти Наполі в турнірній таблиці, залишившись на другій позиції. Сербський нападник Фіорентини забив вже 10 голів у чемпіонаті, наздогнавши Чіро Іммобіле.

Аталанта розгромила Спецію: Маліновський забив і підтримав традицію, посередній матч Коваленка

Лаціо без свого травмованого бомбардира вдома поступився Ювентусу – все вирішили два голи Леонардо Бонуччі. Чемпіон Європи двічі реалізував пенальті, дозволивши туринцям здобути другу перемогу поспіль. До зони ЛЧ, яку замикає Аталанта, лише 4 очки, а дует лідерів відірвався на 11. Бергамаски, до слова, перестріляли Спецію з рахунком 5:2. Зустріч Маліновського і Коваленка тривала лише 4 хвилини – тільки-но Руслан вийшов, Віктора тут же замінили. Щоправда, це не завадило хавбеку Аталанти забити гол незадовго до фінального свистка – це 3-й м'яч українця в поточному сезоні.

Баварія їде до Києва з втратами і не в гуморі – сенсаційна поразка в дербі

Чемпіон Німеччини, як і Динамо, свій матч зіграв ще у п'ятницю. Суперником команди Юліана Нагельсманна став інший представник землі Баварія – Аугсбург, який раз у кілька років стабільно влаштовує неприємності іменитому супернику. Так, у сезоні 2020/21 "фуггери" програли мюнхенцям обидва матчі, але перед тим у двох сезонах поспіль відбирали очки у чемпіона.

Навіть з урахуванням низки втрат Баварії, поразки в дербі від команди із зони вильоту точно ніхто не очікував. Але підопічні Маркуса Вайнцирля (так-так, той самий "улюбленець" Євгена Коноплянки) зуміли шокувати цілком собі оптимальний склад "ротен", забивши двічі у першому таймі. Підопічні Нагельсманна відквитали один гол ще до перерви, але на більше їх не вистачило – сенсаційна поразка, яка стала для чемпіона другою в поточній Бундеслізі. Борусія Дортмунд одразу ж скористалася осічкою конкурента – важка перемога над Штутгартом дозволила "джмелям" скоротити відставання від лідера до одного очка.

Пізніше ще й стало відомо, що кілька гравців Баварії пішли на карантин через контакт із хворим на COVID-19. П'ятеро футболістів перебувають на ізоляції, ще двоє здали позитивні тести – відповідно, усі вони не поїдуть до Києва на матч Ліги чемпіонів, який відбудеться вже 23 листопада. Восьма втрата Нагельсманна – дискваліфікований Дайот Упамекано. Навряд чи мюнхенці з цього приводу надто переймаються – вони вже у плей-офф ЛЧ. А от Динамо такі кадрові проблеми суперника можуть надати додатковий шанс, нехай і не надто великий.

Реал вирвався в лідери Ла Ліги після осічок конкурентів

У 14-му турі чемпіонату Іспанії Реал Сосьєдад і Севілья втратили очки. Баски не зуміли переграти Валенсію (0:0), а "нервіонці" в рідних стінах уникли поразки від Алавеса лише в компенсований час завдяки голу Івана Ракітіча. Невдачами конкурентів сповна скористався мадридський Реал, який на виїзді відвантажив 4 голи Гранаді. Андрій Лунін традиційно спостерігав за грою з лави запасних, а третя поспіль перемога його команди (4:1) вивела "вершкових" на вершину турнірної таблиці з матчем в запасі.

Головний конкурент – Барселона – відстає від мадридців на цілих 10 пунктів. Вдалу серію підопічні Анчелотті спробують продовжити в Молдові – перемога в середу над командою Юрія Вернидуба гарантує Реалу вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

Мессі нарешті забив у Франції, черговий фанатський скандал

Навряд чи хто міг подумати, що лише в 14-му турі аргентинець заб'є свій перший гол у чемпіонаті Франції – через три місяці після переходу (заради справедливості не варто забувати, що більшість матчів Лео пропустив). Знаменна подія трапилася наприкінці поєдинку з Нантом – саме гол Мессі поставив крапку в зустрічі та дозволив парижанам зберегти комфортний 11-очковий гандикап над переслідувачами.

А от центральний матч туру між Ліоном та Марселем завершився, щойно розпочавшись. Псевдофанат кинув у капітана гостей Дімітрі Пайє пляшку, яка влучила в голову гравця. Арбітр забрав команди з поля, а провансальці відмовилися продовжувати матч. У цьому сезоні це не перший подібний випадок – раніше той же Марсель страждав від фанатів Ніцци. Переривали і поєдинок Сент-Етьєна через поведінку вболівальників. Проблема відома давно, однак у Франції чомусь не поспішають з нею боротися.

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