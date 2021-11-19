Александр Зинченко, возможно, подозревал, что его фотография с Игорем Белановым и самой престижной индивидуальной наградой не останется без внимания.

Кадр, на котором 24-летний хавбек Манчестер Сити и сборной Украины позирует с Игорем Белановым и его "Золотым мячом", набрал большую популярность.

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"С одним из трех украинских обладателей "Золотого мяча", – подписал фотографию Зинченко, получив массу лайков и комментариев. Одноклубники Александра по Манчестеру Сити не остались в стороне. В частности, португалец Бернарду Силва оставил краткий комментарий со словами: "Поздравляю, Зинченко", а его соотечественник Жоау Канселу написал: "Мой Золотой мяч".

В сезоне 2021/22 украинец сыграл всего 5 поединков в составе Манчестер Сити, из которых 3 – полностью.

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