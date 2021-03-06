Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола категорично проти від'їзду своїх футболістів у розташування національних збірних у березні. 10-денний карантин, який змушені будуть відбувати гравці після повернення, не дозволить їм допомогти лідеру АПЛ у ключових поєдинках.

"Думаю, що немає сенсу в тому, що футболісти їдуть до збірних, а потім, після повернення в Англію, будуть сидіти на карантині 10 днів.

Манчестер Сіті хоче збільшити зарплатню Зінченка у 4,5 рази – на українця намагався зазіхати Вест Хем

Ми дуже важко працювали протягом всього сезону, а після перерви на матчі збірних від 6 до 9 важливих гравців не зможуть грати цілих десять днів. У цьому немає сенсу. Вони не збираються летіти до збірних. Будьте впевнені.

Якщо вони зможуть поїхати у збірну, зіграти і відразу повернутися до тренувань, тоді добре. Ми вкладаємо багато часу і грошей у важливу частину сезону, і якщо 7-8 футболістів в результаті не зможуть грати, то в цьому немає жодного сенсу", – цитує Гвардіолу видання ESPN.

Нагадаємо, Зінченко напередодні потрапив до розширеного складу збірної України на стартові матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. У березні на "синьо-жовтих" очікують 3 матчі відбору: проти Франції на виїзді 24-го та вдома проти Фінляндії та Казахстану 28-го та 31-го числа відповідно. Останні два поєдинки відбудуться на Арені Львів.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду