Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с расширенным списком игроков, которые могут принять участие в стартовых матчах квалификации на Чемпионат мира 2022 года.

В расширенный список попали 33 игрока, но ближе к матчам он будет скорректирован, сообщает официальный сайт УАФ. Стоит отметить дебютный вызов Анатолия Трубина и возвращение Артема Беседина. Форвард Динамо последний раз играл в футболке "сине-желтых" в ноябре 2019-го.

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Полный список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – Динамо), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все – Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент).

К слову, на "сине-желтых" в марте ожидают 3 матча отбора на ЧМ-2022: против Франции на выезде 24-го и дома против Финляндии и Казахстана 28-го и 31-го числа соответственно. Последние два поединка состоятся на Арене Львов.

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