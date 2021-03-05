Вскоре украинцу предложат новый контракт, чтобы оборвать любые посягательства других клубов, информирует Claret & Hugh.

Зинченко может лишиться главного конкурента благодаря ПСЖ

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес высоко оценивает Зинченко и был не против видеть его в своей команде. Впрочем, Александр завоевал место в основе "горожан", а теперь еще и может рассчитывать на существенное повышение зарплаты. По новому контракту она может вырасти с 20 тысячи фунтов до 90-та. Нынешний ценник Зинченко также немалый – 40 млн фунтов.

Добавим, что украинец провел 18 матчей в текущем сезоне, отметился одним ассистом. Действующее соглашение защитника с Манчестер Сити рассчитано до 30 июня 2024 года.

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