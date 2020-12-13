Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко может перейти в Вулверхэмптон в ближайшее время.

Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч против Марселя – Гвардиола второй раз подряд игнорирует украинца

"Волки" готовятся возобновить переговоры по 23-летнему украинцу в январе, сообщает издание Daily Star. Напомним, летом команда Нуну Эшпириту Санту уже пыталась осуществить трансфер Зинченко, однако переговоры между сторонами не увенчались успехом. Полузащитник может согласиться на переход из-за недостатка игрового времени в Манчестер Сити.

К слову, в текущем сезоне Зинченко принял участие лишь в 5 матчах Манчестер Сити во всех турнирах. Действующее соглашение украинского футболиста с командой Гвардиолы рассчитано до июня 2024 года.

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