Александр Зинченко не поможет Манчестер Сити в матче 6 тура Лиги чемпионов против Марселя.

Украинец не попал даже в заявку команды, которую опубликовал Twitter "горожан".

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Позицию левого защитника получил Натан Аке, который обычно выступает в центре обороны. Гвардиола уже второй раз подряд оставляет Зинченко вне состава Манчестер Сити. В прошлом туре АПЛ слева вышел Бенжамен Менди, а "горожане" одолели Фулхэм (2:0).

Добавим, что подопечные Гвардиолы уже гарантировали себе первое место группы и не имеют никакой турнирной мотивации в поединке с Марселем.

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