Зинченко лишил Уфу 4 млн фунтов из-за отказа от трансфера

Бывший клуб Александра Зинченко Уфа мог неплохо обогатиться за счет трансфера украинца.
Сегодня украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон. Сумму трансфера оценивали в 16 млн фунтов.
Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон
Из этих средств Манчестер Сити вынужден был бы передать около 4 млн евро бывшему клубу украинца, российской Уфе, сообщает журналист Дэвид Сенсан в твиттере.
Напомним, Зинченко выступал за Уфу в период с 2015 до 2016 года, сыграл 31 матч и отметился 2-мя голами.
Уже 12 августа Александр в составе Манчестер Сити начнет новый сезон АПЛ матчем против лондонского Арсенала.
"Никто не работал тяжелее, чем Зинченко", – украинец получил хорошую оценку за игру на Международном кубке чемпионов