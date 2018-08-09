Зинченко лишил Уфу 4 млн фунтов из-за отказа от трансфера

Бывший клуб Александра Зинченко Уфа мог неплохо обогатиться за счет трансфера украинца.

Сегодня украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон. Сумму трансфера оценивали в 16 млн фунтов.

Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон

Из этих средств Манчестер Сити вынужден был бы передать около 4 млн евро бывшему клубу украинца, российской Уфе, сообщает журналист Дэвид Сенсан в твиттере.

Напомним, Зинченко выступал за Уфу в период с 2015 до 2016 года, сыграл 31 матч и отметился 2-мя голами.

Уже 12 августа Александр в составе Манчестер Сити начнет новый сезон АПЛ матчем против лондонского Арсенала.

Zinchenko to Wolves for £16m has ramifications in Russia. Former club FC Ufa expected to earn ~€4m off the sale as part of a sell on clause when he departed for Man City.



A big financial boost. — David Sansun (@RFN_David) 9 серпня 2018 р.

"Никто не работал тяжелее, чем Зинченко", – украинец получил хорошую оценку за игру на Международном кубке чемпионов