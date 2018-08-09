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Зинченко лишил Уфу 4 млн фунтов из-за отказа от трансфера

13:51 129 Читати українською
Зинченко лишил Уфу 4 млн фунтов из-за отказа от трансфера
Александр Зинченко / Фото из соцсетей

Бывший клуб Александра Зинченко Уфа мог неплохо обогатиться за счет трансфера украинца.

Сегодня украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон. Сумму трансфера оценивали в 16 млн фунтов.

Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон

Из этих средств Манчестер Сити вынужден был бы передать около 4 млн евро бывшему клубу украинца, российской Уфе, сообщает журналист Дэвид Сенсан в твиттере.

Напомним, Зинченко выступал за Уфу в период с 2015 до 2016 года, сыграл 31 матч и отметился 2-мя голами.

Уже 12 августа Александр в составе Манчестер Сити начнет новый сезон АПЛ матчем против лондонского Арсенала.

"Никто не работал тяжелее, чем Зинченко", – украинец получил хорошую оценку за игру на Международном кубке чемпионов

Теги
Трансферы Англия Уфа Уфа Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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