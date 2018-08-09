Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон

Украинский хавбек Александр Зинченко продолжит защищать цвета Манчестер Сити.

Украинский легионер Манчестер Сити принял решение отказаться от предложения Вулверхэмптона, и останется игроком горожан, сообщает журналист Тим Нэш в твиттере.

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Накануне сообщалось, что Александр находится в шаге от подписания контракта с "волками". Сегодня утром Александр должен был прибыть на базу Вулверхэмптона для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

По информации СМИ, 21-летний полузащитник уже второй раз за летнее трансферное окно отказал новичку АПЛ.

Эксперты оценивали трансфер Зины в 16 млн фунтов.

Hearing the Zinchenko deal is OFF as the player has turned down the chance to join @Wolves, according to sources in Manchester. A £16m fee had been agreed several weeks ago and a medical had been arranged at Compton this morning. — Tim Nash (@TimNash_1) 9 серпня 2018 р.

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