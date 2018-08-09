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Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон

12:42 448 Читати українською
Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото Манчестер Сити

Украинский хавбек Александр Зинченко продолжит защищать цвета Манчестер Сити.

Украинский легионер Манчестер Сити принял решение отказаться от предложения Вулверхэмптона, и останется игроком горожан, сообщает журналист Тим Нэш в твиттере.

"Никто не работал тяжелее, чем Зинченко", – украинец получил хорошую оценку за игру на Международном кубке чемпионов

Накануне сообщалось, что Александр находится в шаге от подписания контракта с "волками". Сегодня утром Александр должен был прибыть на базу Вулверхэмптона для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

По информации СМИ, 21-летний полузащитник уже второй раз за летнее трансферное окно отказал новичку АПЛ.

Эксперты оценивали трансфер Зины в 16 млн фунтов.

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