Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон

Украинский хавбек Александр Зинченко продолжит защищать цвета Манчестер Сити.
Украинский легионер Манчестер Сити принял решение отказаться от предложения Вулверхэмптона, и останется игроком горожан, сообщает журналист Тим Нэш в твиттере.
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Накануне сообщалось, что Александр находится в шаге от подписания контракта с "волками". Сегодня утром Александр должен был прибыть на базу Вулверхэмптона для прохождения медосмотра и подписания соглашения.
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