"Никто не работал тяжелее, чем Зинченко", – украинец получил хорошую оценку за игру на Международном кубке чемпионов

Украинский хавбек Александр Зинченко старался как можно лучше себя проявить во время предсезонной подготовки Манчестер Сити.

Манчестер Сити в рамках американского турне провел 3 матча Международного Кубка чемпионов: минимальные поражения от Боруссии Д и Ливерпуля и результативная победа над Баварией.

Из-за участия на ЧМ-2018 звезды команды отдыхали, поэтому в этих спаррингах получили возможность проявить себя молодые игроки, в том числе Александр Зинченко. Украинец стал вторым в команде Хосепа Гвардиолы по количеству сыгранных минут на товарищеском турнире – 254. Только Эрик Гарсия получил больше игрового времени – 270 минут.

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По мнению Manchester Evening News, Зинченко в целом на Международном кубке чемпионов выглядел на среднем уровне – оценка 7. Лучшими в составе Манчестер Сити были Рияд Марез и тот же Эрик Гарсия, которые получили 9 баллов. Всем остальным манкунианцам журналисты MEN поставили от 6-8.

"Никто не работал тяжелее чем Зинченко, чтобы произвести хорошее впечатление. И в матчах, и на тренировках. Он хочет остаться в Манчестер Сити, поэтому демонстрирует свою полезность на различных позициях. Правда, он до сих пор склонен к потерям концентрации, которые очень дорого обходятся команде", – пишет манчестерском издание.

Хосеп Гвардиола действительно экспериментировал с Зинченко на Международном кубке чемпионов. Украинец играл опорного хавбека, действовал на позиции левого центрального защитника в схеме с тремя центрбэками, а также выполнял уже традиционную для себя роль фулбэка.

Если матч с Ливерпулем украинец однозначно может занести себе в актив, то в других поединках он допускал грубые ошибки. В игре с Боруссией он "привез" пенальти, а против Баварии не сумел качественно "закрыть" Роббена.

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Зинченко стремится любой ценой продолжить работу под руководством Хосепа Гвардиолы, однако пока не ясно, где и как коуч его видит в Манчестер Сити. Возникают слухи о переходе хавбека в другие клубы. Английские Вулверхэмптон и Фулхэм отказались от него, а главным претендентом на Александра стала испанская Жирона.