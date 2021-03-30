Александр Зинченко присоединился к массовым "проводам" Серхио Агуэро из Манчестер Сити.

Украинец в Instagram опубликовал фотографию с легендой "горожан", а в комментарии прикрепил красноречивую корону.

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Агуэро присоединился к Манчестер Сити летом 2011-го, а Зинченко появился в клубе на 5 лет позже. Вместе они дважды выигрывали АПЛ, трижды Кубок лиги и по одному Кубку и Суперкубку Англии.

Напомним, Манчестер Сити 29 марта официально объявил об уходе Серхио Агуэро после завершения текущего сезона. Именно аргентинец является лучшим бомбардиром в истории клуба (257 голов за 384 матча).

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