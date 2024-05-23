В среду, 22 мая, боссы Баварии летали в Англию к владельцу Бёрнли для обсуждения суммы компенсации за Венсана Компани.

Переговоры между спортивным директором Баварии Максом Эберлем и владельцем Бернли Аланом Пейсом по поводу главного тренера "кларетовых" Венсана Компани серьёзно продвинулись. Как информирует Kicker, в среду, 22 мая, представители мюнхенского клуба должны были обсудить в Англии сумму выкупа бельгийского специалиста. Сообщается, что в Мюнхене надеются закрыть сделку к концу этой недели.

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Ранее боссы Баварии делали предложение возглавить команду таким тренерам, как Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и Оливер Гласнер. Также руководство Рекордмейстра пыталось сохранить Томаса Тухеля на должности главного тренера команды. Во всех этих случаях мюнхенцы получили отказ.

По итогам сезона 2023/24 Бёрнли под руководством Компани вылетел из АПЛ, но в этом не было вины наставника. Баварии нравится подход Венсана к работе, к тому же он знает немецкий язык.

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