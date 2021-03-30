Руководство английского Манчестер Сити решило отметить невероятный вклад форварда Серхио Агуэро в историю клуба. О его уходе в конце сезона стало известно в понедельник.

"Горожане" установят статую у домашней арены в честь аргентинца, сообщает официальный сайт клуба.

Агуэро трогательно прокомментировал уход из Манчестер Сити

Сооружение монумента анонсировал президент Ман Сити Халдун аль-Мубарак. Ранее гранд таким же способом решил почтить других двух живых легенд манкунианцев – Венсана Компани и Давида Силву. Кроме того, в честь Агуэро будет вызложена специальная мозаика в академии Манчестер Сити. Церемония проводов форварда состоится 23 мая на Этихаде.

Манчестер Сити объявил об уходе Агуэро

Серхио Агуэро стал игроком Манчестер Сити летом 2011-го. С тех пор он помог манкунианцам завоевать 4 чемпионских титула, 5 Кубков английской лиги, 3 Суперкубка Англии и Кубок Англии 2018/19, а также стал лучшим бомбардиром в истории Сити (257 голов за 384 матча).