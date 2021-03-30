Олександр Зінченко приєднався до масових "проводів" Серхіо Агуеро з Манчестер Сіті.

Українець в Instagram опублікував світлину з легендою "містян", а в коментарі прикріпив промовисту корону.

Манчестер Сіті вшанує Агуеро монументом біля Етіхада

Агуеро приєднався до Манчестер Сіті влітку 2011-го, а Зінченко з'явився у клубі на 5 років пізніше. Разом вони двічі вигравали АПЛ, тричі Кубок ліги та по одному Кубку і Суперкубку Англії.

Нагадаємо, Манчестер Сіті 29 березня офіційно оголосив про відхід Серхіо Агуеро після завершення поточного сезону. Саме аргентинець є найкращим бомбардиром в історії клубу (257 голів за 384 матчі).

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