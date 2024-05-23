"Я считаю, что мы написали историю, в том числе и благодаря тому, как мы победили. Невероятно, но мы обыграли Ливерпуль, когда он возглавлял турнирную таблицу в своём чемпионате, Спортинг – когда он лидировал в своём чемпионате, и вот теперь справились с Байером. Мы этим очень гордимся. Ребята сыграли необыкновенно, это незабываемое выступление.

Хет-трик Лукмана в видеообзоре финала ЛЕ Аталанта – Байер – 3:0

Нам нужно было атаковать. Такие команды, как Байер, хороши в атаке, но не тогда, когда их заставляют защищаться. Счёт 3:0 – наша заслуга. Мы очень рады, победа в Лиге Европы – большой подвиг. Является ли эта победа ответом моим недоброжелателям? Не думаю, что я стал лучше, чем был сегодня днём. У каждого свои цели, нам нужен был трофей. Тем более такой престижный.

Улица или площадь в Бергамо в мою честь? Нет, на это ещё есть время", – цитирует Гасперини Sky Sport.

Аталанта выиграла Лигу Европы, разбив Байер – бергамаски взяли первый евротрофей, остановив уникальную серию Хаби Алонсо