Александр Зинченко продолжает очаровывать фанатов своей невероятной заряженностью на каждый матч.

Накануне Арсенал в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги одолел Брайтон со счетом 4:2. Полузащитник Александр Зинченко вышел в основе и непосредственно приобщился к победе, начав одну из голевых атак.

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Украинский легионер провел на поле полтора тайма и был заменен Кираном Тирни. Наш соотечественник традиционно самоотверженно выкладывался на поле и так же эмоционально радовался успеху команды. После очередного гола "канониров" Александр подбежал к болельщикам лондонцев, на радостях обнялся с фанатом и выкрикнул что-то в сторону трибун.

Напомним, Арсенал лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити уже на 7 очков. Зинченко в текущем сезоне провел за лондонцев 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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