1 января 2022 года Арсенал открывал футбольный год домашним матчем против Манчестер Сити. Честь закрыть год также выпала "канонирам" – они приехали в гости в Брайтон, чтобы одержать победу и оторваться от "горожан" на семь очков. Александр Зинченко вышел в стартовом составе.

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Лондонцы не стали затягивать с выполнением задачи, открыв счет уже на 66-й секунде. В голевой атаке принял наш Зинченко – Саша подхватил ничейный мяч на чужой трети и выполнил передачу на ход Мартинелли, а тот подал в штрафную. Мяч рикошетом от защитника прилетел к ногам Сака, после чего Букайо ударом метров с восьми прошил Санчеса. 1:0! Это был самый быстрый гол Арсенала в АПЛ за последние девять лет.

Через несколько минут Зинченко мог и сам отличиться, получив передачу от Мартинелли на левый угол вратарской. Украинец развернулся вокруг защитника и пробил под ближнюю штангу, но голкипер спас Брайтон. Наказание за расточительство могло прилететь на 16-й минуте, когда никто не успел перехватить прострел от Лемпти – Троссар замыкал с рикошетом от Салибы. Сфера пролетела мимо дальней стойки.

В дальнейшем игра проходила без особой остроты. Арсенал полностью контролировал ход встречи, ничего не позволяя сопернику, за что и был вознагражден перед перерывом. Сака закрутил мяч в штрафную, Гилмор выбил его на линию, а Эдегор прибежал и выстрелил с лету – без шансов для Санчеса. 2:0! В этом эпизоде мог пробивать и Зинченко, но Мартин успел первым.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе лондонцев, а уже через минуту после старта второго тайма "канониры" устроили разгром. Мартинелли ворвался на левый край штрафной и нанес удар, Санчес парировал перед собой, а Нкетиа сыграл на добивании – 0:3! В соцсетях начали писать, что Арсенал уже чемпион.

Гости продолжили доминировать. На 58-й минуте Габриэл с передачи Мартинелли мог и четвертый гол вколотить, но голкипер выручил "чаек". Все было под контролем, поэтому на 60-й минуте Микель Артета снял с игры Зинченко и Уайта, выпустив Тирни и Томиясу.

Впрочем, на 65-й подопечные Роберто Де Дзерби возродили интригу. Гросс протащил мяч на чужую треть и выдал шикарный разрезной пас на Митому, организовав японцу выход один на один. Каору уверенно переиграл Рэмсдейла. 1:3 Еще через три минуты Гросс был близок к тому, чтобы организовать второй гол. Паскаль выполнил заброс на линию вратарской, однако Марч немного не успел на замыкание.

Болельщикам на Амексе было очень обидно, ведь уже на 71-й минуте Арсенал забил четвертый гол. Мартинелли получил заброс от Эдегора на ход по левому флангу, ворвался в штрафную площадку и прошил Санчеса – 1:4! Казалось, что это уже точно конец.

Брайтон не сдался, отыграв еще один гол на 77-й минуте. Фергюсон воспользовался грубой ошибкой Салибы в единоборстве за вынос Данка – Эван отобрал мяч, вышел один на один с Рэмсдейлом и забил гол! 2:4. На 81-й же отличиться мог и Гросс, который немного не успел на кросс от Сармиенто на линию вратарской!

В конце концов, на 89-й минуте Митома сократил отставание до минимума, эффектно пробив в дальний угол в атаке вторым темпом. Хозяева попраздновали, однако просмотр видеоповтора выявил офсайд в самом начале эпизода. Гол не засчитали. В итоге, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Арсенала!

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