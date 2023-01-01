Напередодні Арсенал в рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги здолав Брайтон з рахунком 4:2. Півзахисник Олександр Зінченко вийшов в основі і безпосередньо долучився до перемоги, розпочавши одну з гольових атак.

Арсенал втримав важку перемогу над Брайтоном, відірвавшись від Ман Сіті на сім очок – Зінченко розпочав гольову атаку

Український легіонер провів на полі півтора тайми і був замінений Кіраном Тірні. Наш співвітчизник традиційно самовіддано викладався на полі і так само емоційно радів успіху команди. Після чергового гола "канонірів" Олександр підбіг до уболівальників лондонців, на радощах обійнявся з фанатом і вигукнув щось у бік трибун.

Нагадаємо, Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті вже на 7 очок. Зінченко у поточному сезоні провів за лондонців 11 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист.

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