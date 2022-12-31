Манчестер Сити не сумел переиграть Эвертон (1:1) в 18 туре АПЛ. Отчет о матче и игре Виталия Миколенко читайте на "Футбол 24".

Миколенко не справился с Марезом...

Эвертон вышел на игру с 5 защитниками и предсказуемо сел в глубокую оборону. Миколенко привычно получил роль левого латераля. Чаще всего сдерживать приходилось Мареза. Манчестер Сити строил атаки в основном левым флангом, а справа партнеры создавали Рияду ситуации один в один против украинца.

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К сожалению, закрыть Мареза наш защитник не смог. Слишком сложная задача, учитывая, что алжирцу активно помогал де Брюйне. Виталия несколько раз проскочили (даже между ног прокинули). Именно так Эвертон и пропустил гол. Грилиш нашел на пространстве Мареза – тот красиво обыграл Миколенко и ассистировал Холанду.

...но довел Холанда

Норвежец снова забил – 21 гол в чемпионате, фантастика. Но праздновал он больше заработанные фолы, чем взятие ворот. Уже на первой минуте Эрлинга грубо завалили на газон. Он завелся и очень эмоционально воспринимал каждую дуэль. В конце первого тайма у Холанда сдали нервы – бомбардир полетел в подкат и врезал по ногам Миколенко. За что получил желтую карточку, хотя мог и красную.

You’re the ref here, will you give Haaland a yellow or red card?



You have 5 seconds to decide



pic.twitter.com/upOj9Fhglq — BRGoals (@GTVWorld) December 31, 2022

А еще украинец помог забить

Манчестер Сити имел тотальный контроль мяча, но не торопился удваивать преимущество. И в середине второго тайма неожиданно пропустил. Это был первый момент Эвертона, первый удар! "Ириски" перехватили мяч в центре поля и организовали быструю атаку. Грей оказался с мячом на углу штрафной и идеально пробил в дальний угол.

Демарей получил много свободного пространства – и это заслуга Миколенко. Виталий исполнил забег по флангу и заставил Аканджи отойти от Грея. Англичанин воспользовался этим мгновением свободы. Подключение не назвать случайным, ведь после перерыва Виталий еще два раза хорошо поддержал атаки, доставляя мяч в штрафную.

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При равном счете Эвертон играл на отбой. И тут уже Миколаю было удобно. Украинец оказался в своей стихии, когда на первый план выходят самоотверженность и умение доиграть эпизод до конца. Виталий стелился в подкатах, блокировал удары, играл на выносах (в целом насобирал таких 7).

Чем ближе был финальный свисток, тем большее преимущество над соперниками имел выносливый Миколенко. В конце концов, он выиграл 75% единоборств и подтянул оценки на статистических порталах. SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.6, FotMob – 7.1.

Эвертон выстоял, набрал 15 баллов и немного отдалился от зоны вылета. Манчестер Сити потерял очки и дал шанс Арсеналу оторваться в чемпионской гонке. У Зинченко +7 от Гвардиолы – "канониры" вечером переиграли Брайтон. Далее в обоих адский календарь: Манчестер Сити (Челси, МЮ, Тоттенхэм), Арсенал (Ньюкасл, Тоттенхэм, МЮ).

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