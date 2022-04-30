Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола до сих пор имеет немалые проблемы в защитном звене.

"Сейчас я не знаю, сыграет ли еще Вокер вообще в этом сезоне. Он травмирован, что досадно для всех нас и для него особенно.

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Впрочем, я не зацикливаюсь на этом. Он должен работать, чтобы вернуться как можно скорее. Я сосредоточен на остальных игроках. Стоунза завтра против Лидса тоже не будет, а в среду против Реала посмотрим", – цитирует Гвардиолу Goal.

Добавим, что травма Уокера заставила Канселу возвращаться на правый фланг защиты, а Зинченко стабильно выступает на левом.

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