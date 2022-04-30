"Зараз я не знаю, чи Вокер взагалі ще зіграє у цьому сезоні. Він травмований, що прикро для всіх нас і для нього особливо.

"Не можна розслаблятись навіть на хвилину, особливо проти Реала": Зінченко – про феномен мадридців і секрет успіху Сіті

Втім, я не зациклююсь на цьому. Він повинен працювати, щоб повернутися якнайшвидше. Я зосереджений на решті гравців. Стоунза завтра проти Лідса також не буде, а в середу проти Реала подивимося", – цитує Гвардіолу Goal.

Додамо, що травма Вокера змусила Канселу повертатися на правий фланг захисту, а Зінченко стабільно виступає на лівому.

Ман Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал ЛЧ