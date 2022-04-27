Битва Манчестер Сити против мадридского Реала должна была стать украшением не только полуфинала Лиги чемпионов, но и всего сезона. Слишком уж яркие и при этом кардинально разные данные коллективы. Тонко настроенная структура позиционного футбола Гвардиолы против создания максимально комфортных условий для звёзд у Анчелотти. Адаптации Пепа под соперника против адаптации Карло под своих лидеров. Де Брюйне против Модрича, Бензема против Диаша, Куртуа против Эдерсона. Король ЛЧ против вечного лузера решающих матчей, в конце концов. Любая вывеска из этого противостояния привлекала внимание всего мира.

"Реал является королем Лиги чемпионов": Зинченко – о надеждах на Гвардиолу и забивном Бензема

Стартовый состав Реала удивил разве что скорым восстановлением Алабы, а отсутствие Каземиро прогнозировалось еще перед матчем – опорник остался в лазарете. Его место в центральном звене мадридцев занял Вальверде, вместо которого в тройку атаки вышел Родриго. У Манчестер Сити, в свою очередь, не успел набрать форму Уокер, однако его позицию занял Стоунз – из-за травмы он не прогнозировался в основе. Дисквалифицированного Канселу заменил Зинченко (а не аккуратный Аке), а вместо Стерлинга в атаку вышел Жезус. Похоже, покер в ворота Уотфорда поразил Пепа.

Как и ожидалось, Манчестер Сити начал с очень высокого прессинга, но никто не ожидал слишком раннего гола. Уже на 2-й минуте "горожане" открыли счет: Марез получил диагональ, сместился в центр и выполнил заброс в центр штрафного, куда ворвался Де Брюйне – ни Милитао, ни Карвахаль не успели за Кевином. Бельгиец замкнул подачу точным ударом головой в ближний угол. 1:0!

Шокированный Реал попытался перехватить инициативу, но даже центр поля перейти гостям было проблематично. Сити был быстрее и эффективнее на каждом участке поля, однако второй быстрый гол никто не ожидал. А он произошел: на 11-й минуте Де Брюйне сместился с левого фланга и запустил передачу на 11 метров, а Жезус, опередив Алабу и развернувшись вокруг него, пробил в дальний угол – 2:0!

На 15-й минуте Зинченко мог организовать и третий гол, выполнив идеальную по таймингу передачу за спину Карвахаля на ход Фодену (Менди не выдержал линию офсайда). Фил выполнил прострел вдоль линии вратарской, до которой не дотянулся Куртуа, но и Жезус до мяча не успел. Учитывая подобный старт матча, разгром Реала в первые полчаса казался все более реальным.

Собственно, он и должен был случиться. Хозяев подвела реализация и сканирование пространства. В частности, на 26-й и 29-й минутах Манчестер Сити комбинациями просто уничтожил оборону Реала, вылетев в атаку 3-в-2 – впрочем, сначала Марез вместо поперечного паса под выход Фодену один на один пробил мимо ближней девятки, а затем Фил завершил контрвыпад ударом в дальний угол. Мяч прошел в сантиметрах от каркаса. На 31 же с линии штрафной мимо правого нижнего бахнул Зинченко.

"Сливочные" в этот период выглядели ужасно. Им было очень тяжело выйти из-под прессинга, ведь Родри и Бернарду Силва очень внимательно следили за опусканиями опорников. Вингеры оставались незаметными, а кратковременные отрезки с владением мячом не продвигали атаки в штрафную. Мадрид казался обреченным – впрочем, все фаны помнили о фантастическом умении "бланкос" наказывать соперника за малейшие ошибки. Впервые гости могли это сделать на 25-й минуте: Эдерсон отдал пас Диашу в штрафную, но Бензема выбил мяч из-под португальца на приеме – Менди зацепился за отскок и отдал обратный пас, а сфера срикошетила от ноги Диаша в дальнюю штангу!

Второй раз Реал не простил Сити. На 33-й минуте Бензема зацепился за мяч на чужой трети поля и запустил передачу на Менди, а сам пошел открываться в штрафную через зону между Зинченко и Ляпортом. Саша не успел за лучшим форвардом мира, в результате чего Карим спокойно замкнул навес Ферлана ударом под ближнюю стойку – 2:1! Еще через две минуты мадридцы вообще могли сравнять счет, однако выстрел Родриго после вторжения на правый край штрафной парировал Эдерсон.

После этого игра несколько выровнялась. В эндшпиле первого тайма можно вспомнить разве что замену Джона Стоунза сразу после пропущенного гола – очевидно, центрбек Манчестер Сити еще не успел полноценно восстановиться от травмы. Вместо него вышел Фернандинью. Отдыхать команды отправились с минимальным преимуществом "горожан" в счете.

В раздевалке Карло Анчелотти также пришлось прибегнуть к замене. Итальянец снял с игры Алабу, выпустив Начо, однако после возобновления второго тайма топ-момент привез Милитао. На 47-й минуте Марез прокинул мимо него мяч в центре поля и легко вбежал один на один с Куртуа, выстрелив в дальний угол –штанга спасла "бланкос", а добивание от Фодена заблокировал Начо! На 53-й Ман Сити таки праздновал взятие ворот: Фернандинью отобрал мяч, выполнил рывок правым флангом мимо Менди и выполнил подачу на линию вратарской, а Фоден замкнул ударом головой мимо Куртуа – 3:1! Снова за своим игроком не успел Карвахаль.

Впрочем, счастье "горожан" длилось недолго. Всего через две минуты Винисиус включил режим бога, эффектно пропустив передачу от Менди мимо собственных ног и между ног Фернандинью. После этого Жуниор совершил рывок к левому краю штрафного в полном одиночестве, завершив его выстрелом мимо Эдерсона – 3:2! На 57-й минуте сравнять счет мог Милитао, который замкнул навес с углового, однако удар оказался слишком слабым.

В последующие 10 минут на поле происходила определенная оперативная пауза. Такое развитие событий не устроило Александра Зинченко. Украинец в принципе проводил мощный матч, а после второго пропущенного гола наш казак включил режим праймового Канселу. В частности, на 68-й минуте Саша принял мяч на левом краю штрафной и прострелил на 11 метров – туда неожиданно влетел Ляпорт, опередивший всех защитников и пробивший по центру. Куртуа спас Реал!

Карло Анчелотти в ответ решил снять Родриго, бросив в бой Камавингу. Это произошло на 70-й минуте, а уже на 74-й Манчестер Сити забил четвертый гол – и героем стал наш Зинченко! Александр протащил мяч из глубины в левый угол штрафной, легко качнул Крооса и получил от него по ногам. Мадридцы остановились, ведь ожидали свистка за фол (в частности, выключилсмя Камавинга), однако Бернарду Силва подхватил сферу и сразу сделал рывок на левый край штрафной. После этого португалец спокойно хлопнул в ближнюю девятку – 4:2!

На 76-й минуте Манчестер Сити должен был "хоронить" Реал, но снова подвела реализация. Марез на дриблинге накрутил оппонентов, влетев на правую половину штрафной и оказавшись прямо перед Куртуа – Рияд пробил в дальний угол, однако немножко не попал. Наказание за расточительство оказалось жестоким: на 80-й минуте Кроос выполнил подачу, а Ляпорт в прыжке задел сферу рукой. Это был очевидный гандбол.

Арбитр Иштван Ковач без колебаний назначил пенальти. Карим Бензема в матче против Осасуны на выходных не забил с "отметки" дважды подряд – впрочем, здесь он не подвел столицу Испании. Француз исполнил "паненку", а Эдерсон улетел в угол. 4:3!

Рубен Диаш мог восстановить преимущество "горожан" в два гола, улетев на замыкание подачи Мареза со стандарта, но попасть под ближнюю штангу португальцу не удалось. Этот момент оказался последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Сити со счетом 4:3. Фантастическое сражение за финал получит развязку уже на Сантьяго Бернабеу.