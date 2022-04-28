"Нельзя расслабляться даже на минуту, особенно против Реала. Можно контролировать игру, но вдруг у них появится момент и они забьют. У них качественные игроки в каждой линии, поэтому мы должны быть готовы. Сити пропустил три гола, надо проанализировать, что мы сделали не так, может быть, нужно что-то изменить.

Манчестер Сити – Реал: Мадрид недооценил Зинченко и поплатился за это

Я не знаю, но тренер скажет нам, что нужно сделать. Мы должны быть удовлетворены этим результатом, потому что это все-таки преимущество, но еще не все сделано. На предварительном этапе они играли против Челси, и до конца никто не знал, кто пройдет. Иногда футбол может быть болезненным, потому что кажется, что ты контролируешь игру, а затем в мгновение ока пропускаешь и вылетаешь.

Нужно сосредоточиться в течение еще 90 минут. Вы можете взглянуть на их поведение, их характер. Они знают, как играть на этом этапе соревнований. Они имеют большой опыт в прошлом. У нас также есть определенный опыт, и я думаю, что следующая неделя будет очень интересной.

Думаю, что всем, кто смотрел эту игру, понравилось, потому что было много голов. Но это только первая игра, а на следующей неделе нас ждет другой матч", – цитирует Зинченко Manchester evening news .

Отметим, ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между испанским и английским грандами состоится 4 мая в Мадриде.