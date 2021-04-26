Манчестер Сити в нынешнем финале Кубка английской Лиги дожал Тоттенхэм и еще раз завоевал трофей.

Отчетная победа в этом турнире стала для команды Александра Зинченко четвертой подряд. Украинец приобщился ко всем четырем, хотя во вчерашнем матче участия не принимал.

Зинченко похвастался очередным Кубком английской лиги

Поздравления с очередным титулом Манчестер Сити получил даже от Google. Если в поисковом сервисе сделать запрос "Манчестер Сити", то сайт выдаст не только последние результаты команды, но и устроит своеобразный салют в честь победы.

Добавим, что "горожане" в нынешнем сезоне сохраняют шансы на еще несколько трофеев. Чемпионство в АПЛ команде Пепа Гвардиолы почти гарантировано, а вот в Лиге чемпионов сейчас стадия полуфиналов, где предстоит сыграть против ПСЖ.

Манчестер Сити минимально одолел Тоттенхэм и завоевал Кубок лиги – первый трофей сезона для Гвардиолы и Зинченко