Александр Зинченко не скрывал радости от победы над Тоттенхэмом (1:0) в финале Кубка английской лиги.

Украинец провел весь матч на скамейке запасных, но это не испортило его настроение.

"Золотой" удар Ляпорта в видеообзоре матча Манчестер Сити – Тоттенхэм

"Четвертый Кубок лиги для Манчестер Сити. Рад видеть наших фанов сегодня. Среда, мы идем снова", – написал Зинченко в Instagram под фотографией с кубком.

Добавим, что для Александра это восьмой трофей в составе Манчестер Сити – 2 победы в АПЛ, 4 Кубка лиги и по одному Кубку и Суперкубку Англии.

Манчестер Сити минимально одолел Тоттенхэм и завоевал Кубок лиги – первый трофей сезона для Гвардиолы и Зинченко