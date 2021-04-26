Звітна перемога у цьому турнірі стала для команди Олександра Зінченка четвертою поспіль. Українець долучився до усіх чотирьох, хоча у вчорашньому матчі участі не брав.

Зінченко похизувався черговим Кубком англійської ліги

Привітання з черговим титулом Манчестер Сіті отримав навіть від Google. Якщо у пошуковому сервісі зробити запит "Манчестер Сіті", то сайт видасть не лише останні результати команди, а й влаштує своєрідний феєрверк на честь перемоги.

Додамо, що "містяни" у нинішньому сезоні зберігають шанси на ще кілька трофеїв. Чемпіонство в АПЛ команді Пепа Гвардіоли майже гарантоване, а от у Лізі чемпіонів зараз стадія півфіналів, де потрібно зіграти проти ПСЖ.

Манчестер Сіті мінімально здолав Тоттенхем і здобув Кубок ліги – перший трофей сезону для Гвардіоли та Зінченка