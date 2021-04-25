Тренеры команд вряд ли удивили стартовыми составами. Гвардиола прогнозируемо оставил в запасе Зинченко, доверив фланги Уокеру и Канселу. В свою очередь Мейсон с первых минут бросил в бой Кейна, неделю назад получившего неприятное повреждение лодыжки.

"Золотой" удар Ляпорта в видеообзоре матча Манчестер Сити – Тоттенхэм

Дебют кубкового финала был за Сити. "Горожане" быстро взяли мяч под контроль и начали нагнетать ситуацию у ворот Льориса. На 4-й минуте Сон пасом назад обрезал полкоманды, но Стерлинг не поверил собственному счастью, завозился с мячом на линии штрафной и потерял его в силовой борьбе с Орье.

Через несколько минут "энерджайзера" Ман Сити бросил в фланговый прорыв Канселу, но Фоден не попал в ворота после прострела Стерлинга на линию вратарской. А на 14-й Стерлинг бил в дальний нижний угол с пределов штрафной, но Дайер вовремя подставленной ногой спас "шпор" от пропущенного мяча.

Тоттенхэм едва ли не впервые перешел центр поля ближе к середине тайма. Выпад лондонцев оказался успешным – подопечные Мейсона сразу заработали угловой, но выстрел Алдервейрелда метров с 20-ти на подборе прошел рядом со штангой. В ответ де Брюйне мощным ударом попал в стенку с перспективного стандарта из полукруга штрафной.

В дальнейшем же до перерыва на поле были только "горожане". Вот Фоден бил почти наверняка с нескольких метров, но Алдервейрелд самоотверженно выбил мяч едва ли не с линии. Далее Стерлинг немного не попал в дальний угол, подсекая мяч над Льорисом после разрезного паса Фернандиньо из глубины. А потом фирменное смещение с фланга Мареза лишь чудом не закончилось голом в дальнюю девятку.

Зато вот на старте второй половины Тоттенхэм попытался отодвинуть игру от своих ворот. Этот подход быстро принес свои плоды. На 47-й минуте Ло Чельсо после паса Моуры пробил с 20-ти метров в дальний угол, но Стеффен эффектно перевел мяч на угловой. От натиска во время стандарта "горожане", однако, отбились.

Ребята Гвардиолы вскоре пришли в себя и продолжили методично искать свои шансы впереди. Однако, "шпоры" теперь пытались отвечать атакой на каждый выпад манкунианцев. Игра на умеренных встречных курсах имела неожиданный эффект – резко уменьшилось количество реальных возможностей забить.

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Голод моментов длился ориентировочно до 70-й минуты, пока Манчестер Сити не выстрелил тремя шансами подряд. Сначала Фернандиньо головой замкнул навес де Брюйне после розыгрыша углового (в руки Льорису), далее Гюндоган бил с лета после сольного прохода Канселу (рядом со стойкой), а в завершение ударной пятиминутки Марез опасно пробил в нижний угол – чемпион планеты в воротах " шпор "оформил классный сэйв!

В конце концов, оборона лондонцев дала сбой на 82-й минуте. Уставший Орье привез штрафной возле угла поля, де Брюйне мастерски навесил, а Эмерик Ляпорт головой положил мяч в угол ворот Льориса – 1:0.

Мейсон попытался спасти Тоттенхэм, выпустив последние козыри вроде Алли и Бергвейна, но хотя бы приблизиться к воротам Стеффена "шпоры" не сумели. Манчестер Сити держал мяч под контролем даже в добавленное арбитром время и уверенно довел матч до победы и оформления Кубка лиги.

Этот трофей стал для "горожан" 8-м в истории Кубка. По этому показателю Сити сравнялся с ранее единоличным рекордсменом – Ливерпулем. Мерсисайдцы, правда, последний раз триумфовали в Кубке английской лиги еще в 2012 году. Половину из своих побед в турнире Манчестер Сити оформил под руководством Гвардиолы. В целом же это 9-й трофей испанца во главе "горожан". Следующие цели манкунианцев – титул в АПЛ и вожделенная Лига чемпионов. Требл все еще возможен...

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