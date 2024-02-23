Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о том, как проходит восстановление Александра Зинченко и еще нескольких травмированных игроков.

Артета на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Томас Партей, Габриэл Жезус и Александр Зинченко вскоре должны вернуться после травм. Такехиро Томиясу остается же недоступным для испанского специалиста.

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"Зинченко? Последние новости – некоторые игроки прогрессируют лучше других. Сегодня у нас тренировка. Некоторые из них уже провели несколько занятий на этой неделе. Я уверен, что несколько из них могут вернуться на поле завтра в игре с Ньюкаслом. В настоящее время это не исключено", – приводит слова Артеты относительно Зинченко football.london.

Добавим, что поединок против Арсенала состоится уже завтра, 24 февраля, начало в 22:00. Зинченко травмировался в игре с Ливерпулем (4 февраля), после чего пропустил 3 поединка. В общем, в этом сезоне Александр сыграл в 27 матчах, в которых отметился голом и 2 ассистами.

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