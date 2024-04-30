Ньюкасл вышел на Сарри с предложением о должности главного тренера команды с нового сезона. Об этом информирует TMW. Сообщается, что клуб отправил соответствующее предложение итальянскому специалисту.

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Боссы Ньюкасла хотят обогнать в конкуренции за Сарри Вест Хэм и Торино. Согласно источнику, сам Маурицио проявил заинтересованность этим предложением.

Последним клубом Сарри был Лацио, из которого тренер был уволен по ходу этого сезона. Ему так и не удалось поставить римской команде фирменный футбол, которым он впечатлил всю Европу, будучи наставником Наполи.

Действующим наставником Ньюкасла является Эдди Хау.

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