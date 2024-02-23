Артета на передматчевій прес-конференції повідомив, що Томас Партей, Габріел Жезус та Олександр Зінченко незабаром мають повернутись після травм. Такехіро Томіясу залишається ж недоступним для іспанського фахівця.

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"Зінченко? Останні новини – деякі гравці прогресують краще за інших. Сьогодні у нас тренування. Дехто з них вже провів кілька занять цього тижня. Я впевнений, що кілька з них можуть повернутись на поле завтра у грі з Ньюкаслом. На цей час це не виключено", – наводить слова Артети щодо Зінченка football.london.

Додамо, що поєдинок проти Арсенала відбудеться вже завтра, 24 лютого, початок о 22:00. Зінченко травмувався у грі з Ліверпулем (4 лютого), після чого пропустив 3 поєдинки. Загалом, у цьому сезоні Олександр зіграв у 27 матчах, в яких відзначився голом та 2 асистами.

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