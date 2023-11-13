Украинский полузащитник Арсенала Александр Зинченко попал в символическую сборную 12-го тура АПЛ по версиям SofaScore и WhoScored.

Зинченко – о дебютном голе за Арсенал на Эмирейтс: "Это потрясающее чувство"

Напомним, 26-летний украинец вышел в старте против Бернли (3:1), провел на поле весь матч и отметился голом, впервые забив на Эмирейтс в футболке Арсенала.

SofaScore поставил нашему земляку самую высокую оценку – 8,9 балла. WhoScored оценил игру украинца в 8,8 балла (больше набрали только Доминик Соланке из Борнмута (9,2) и Джон Макгинн из Астон Виллы (8,9).

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 гол.

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