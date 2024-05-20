Команды английской Премьер-лиги быстро определяются с игроками, которые не вписываются в следующий сезон.

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Защитник Чарли Гуд, центрхав Шендон Баптист (конкурент Егора Ярмолюка) и универсал Саман Годдос получат статус свободных агентов, поскольку их контракты завершаются 30 июня. Еще двух игроков не будут выкупать после аренд. Левый защитник Серхио Регилон возвращается в Тоттенхэм, а форвард Нил Мопе – в Эвертон.

Напомним, Брентфорд финишировал на 16-й строчке АПЛ. В течение сезона украинский полузащитник Егор Ярмолюк закрепился в первой команде и начал получать регулярную игровую практику.

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