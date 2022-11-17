Отдельные игроки Арсенала выходили не в идеальном состоянии на матч 16 тура АПЛ против Вулверхэмптона.

По меньшей мере 3-4 игрока "канониров" испытывали проблемы с желудком, утверждает Evening Standard. В их числе был и Александр Зинченко.

Зинченко сыграет против топ-соперников – Арсенал примет участие в турнире в Дубае во время ЧМ-2022

Впрочем, украинец продержался аж до компенсированного времени, когда его заменили Седриком Соарешом. Граниту Джаке повезло гораздо меньше. Хавбек Арсенала поиграл 15 минут, почувствовал обострение боли и был вынужден сойти с поля, уступив место Фабиу Виейре.

Все эти проблемы не помешали лондонцам уверенно одолеть Вулвз (2:0) и перед паузой на ЧМ увеличить отрыв от Ман Сити до 5 очков.

Арсенал разбил Вулверхэмптон на выезде, уйдя в отрыв от Сити – Зинченко ужасал привозами и принял участие в обеих голах