Окремі гравці Арсенала виходили не в ідеальному стані на матч 16 туру АПЛ проти Вулверхемптона.

Щонайменше 3-4 гравців "канонірів" відчували проблеми зі шлунком, стверджує Evening Standard. Серед них був і Олександр Зінченко.

Зінченко зіграє проти топ-суперників – Арсенал візьме участь у турнірі в Дубаї під час ЧС-2022

Втім, українець протримався аж до компенсованого часу, коли його замінили на Седріка Соареша. Граніту Джаці пощастило значно менше. Хавбек Арсенала пограв 15 хвилин, відчув загострення болю і був змушений зійти з поля, поступившись місцем Фабіу Вієйрі.

Всі ці проблеми не завадили лондонцям впевнено здолати Вулвз (2:0) і перед паузою на ЧС збільшити відрив від Ман Сіті до 5 очок.

Арсенал розбив Вулверхемптон на виїзді та зміцнив лідерство в АПЛ – Зінченко жахав привозами і взяв участь в обох голах