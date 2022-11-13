Александр Зинченко попал в стартовый состав. Матч, как ионлайн-трансляция Вулверхэмптон – Арсенал на "Футбол 24", начался в 21:45. Не прошло и 60 секунд, как Джака присел на газон. Похоже, стошнило швейцарского полузащитника. Артета уже начал было готовить замену, но она случилась только на 16 минуте, когда Гранита заменил Фабиу Виейра. Мартинелли забросил с левого полуфланга, Жезус мастерски принял и расстрелял Са. Гол, правда, отменили из-за откровенного офсайда. Очень острая контратака прошла в зоне Зинченко. Траоре получил пас на ход, после чего прострелил в центр. Салиба рисковал привезти пенальти на Гедеше, но судьи и здесь зафиксировали положение вне игры. Это уже было совсем на тоненького.

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Сака с рикошетом от защитника едва не забросил в ближний верхний угол, вратарь хозяев сориентировался вовремя. После подачи углового Букайо уже нашел голову Габриэла, выстрел которого на 15 минуте стал дебютным во встрече. Обворовывает Траоре Зинченко, который слишком самоуверенно повесился с мячом в центре поля. Партнеры быстро подстраховали украинца. И снова страдает левый фланг Арсенала. На 20 минуте Мартинелли неудачно принял диагональ, подставив Зинченко, который также выдвинулся далеко вперед. "Волки" молниеносно организовали контрвыпад, Семеду вывел на удар Гедеша, который пальнул сильно, но не очень точно.

Исправляются упомянутые лондонцы. Мартинелли подобрал после неудачной попытки удара (первым навешивал с правого фланга Уайт) и откатил совсем свободному Зинченко. Саша идеально набросил на Жезуса, который не попал в створ ворот. К слову, Зина организовал Жезусу 2 момента за минуту. В другом эпизоде выстрел бразильского нападающего заблокировал этнический украинец Макс Килман, который не так давно даже подавал документы на получение паспорта, чтобы выступать за нашу сборную. Блестящая вертикальная контра Арсенала на 35-й. Сака принял пас из глубины и отдал на ход Жезусу. Бразилец на этот раз попал в перекладину.

Все дороги ведут к Жезусу. Уайт мягко набросил в направлении дальней стойки, однако и 4 удар бразильца не нашел путь к воротам. Серию бразильца прервал выстрел Траоре. Адама в своем стиле пробивал очень мощно – это больше подошло бы регби. Арсенал будто сам делает все, чтобы Вулверхэмптон забил хотя бы раз. Салиба ужасно отдавал назад. Гедеш принял подарок, развил крейсерскую скорость, а вот с прицелом снова не сложилось. Лидеры АПЛ набили только 0,47 ожидаемого гола на 6 ударах. У "волков" 0,14 xG в 3 выстрелах. Арсенал был откровенно лучше по ударам из пределов штрафной (5:2), однако его оборона предоставляла соперникам значительно больше пространства.

В целом добротный первый тайм Зинченко. По версии SofaScore только Уайт и Буэно заслужили более высокую оценку (по 7,1), чем Александр (7,0). Универсальный игрок сборной Украины 4 раза возвращал мяч, создал 2 голевых момента на 0,13 ожидаемого ассиста (еще столько же только у Сака), выиграл больше всех дуэлей в воздухе (2 из 3), выдал блестящую точность передач (95%, опять практически на одном уровне с Сака, у которого 96%). Хотя игру значительно больше вел правый фланг. У того же Уайта больше всего контактов с мячом (71) и пасов (прошли 62 из 65).

Вторая половина стартовала с очередного тяжелого забега Зинченко против Траоре. Стремительный Адама не заметил попытку украинца сфолить. Вот только последнего паса не хватило вингеру, который половину прошлого сезона провел в Барселоне. На 55 минуте Арсенал все-таки раскатал голевую атаку. Зинченко получил пас из центра и отдал Жезусу, тот еще дальше на Виейру. Фабиу покатил на пустые ворота, на линии которых сошлись двое "канониров" – Эдегор опередил Сака. Прекрасная командная работа и реализация – залетел первый же точный удар.

Траоре сменил фланг и присадил Габриэла на жёлтую. Только такими жесткими приемами остановить рейды Адама. Эдегор каким-то чудом не забил на добивании после очередного прохода Вийеры. Жезус принял пас через все поле и почти выложил под дубль норвежцу. Тоти в последний момент выбил. Траоре врезался в лицо Рэмсдейла, пытаясь воспользоваться рискованной скидкой Габриэла. Судья столь быстро побежал звать врачей, что эпизод показался очень угрожающим. Однако голкипер сборной Англии оправился. На 75 минуте Арсенал удвоил преимущество. Мартинелли выцарапал мяч, откатил пяткой на Зинченко, прострел которого заблокировали. Однако ненадолго, ведь в центре штрафной уже подстерегал все тот же бразильский вингер, удар которого добил Эдегор.

FT: Wolverhampton Wanderers 0 - 2 Arsenal



xG: 0.49 - 1.81

Shots: 11 - 14

MOTM: Martin Ødegaard (9.04)#WOLARShttps://t.co/z5dH17N89c pic.twitter.com/KZXNkDDALn — FotMob Stats (@FotMob_Stats) November 12, 2022

Немного играют с огнем гости. Все тот же Траоре терроризирует фланг Зинченко. Впрочем, Поденсе ударом через себя не заставляет Рэмсдейла понервничать. Идеальный состав Артеты до 90 минуты лишь с одной вынужденной заменой, которая в итоге стала ключевой – Вийера организовал гол и очень умело вскрывал оборону "волков". Снова Зинченко заигрывается в центре поля, а затем еще и не может исправиться в борьбе с Траоре. Адама вывел Поденсе на ударную позицию. Рэмсдейл выручил, а затем отчитал Александра, которого заменили на 90+1 вместе с Сака и Виейрой.

Зинченко ужасал непривычно частыми привозами в своей трети поля, но старался компенсировать через атаку. Стал 4 среди всех игроков обоих соперников по остроте передач, приближавших к взятию ворот (0,25 xThreat). По продвижению мяча через пас (11 успешных попыток из 18) превзошел даже суперактивного Уайта (10 из 15). Неплохо тащил атаки и рывками. Пасовал с 94-процентной точностью. Огорчает несобранная игра в обороне, спровоцировавшая провал в статистике единоборств. Украинец выиграл лишь 1 из 5, проиграв все после перерыва.

Удивительный факт: только Саутгемптону и Манчестер Юнайтед удалось забить команде Артеты, когда она играла на выезде в текущем сезоне АПЛ (6 сухих матчей из 8 вылились в 6 побед). И именно эта сила гостевых матчей пока что выводит "канониров" существенно выше любого соперника. Арсенал набирает 37 очков и перед стартом ЧМ-2022 уже на 5 баллов отрывается от Манчестер Сити и на 7 – от третьего Ньюкасла. Вулверхэмптон все крепче оседает на дне таблицы с 10 пунктами и 4-очковым отставанием от зоны спасения.

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