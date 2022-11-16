Арсенал, Ливерпуль, Лион и Милан заполнят паузу в национальных чемпионатах поездкой в ОАЭ на Dubai Super Cup.

Микель Артета решил повезти команду в более теплый климат во время паузы в АПЛ. В Дубае соперниками Арсенала станут Лион (8 декабря) и Милан (13 декабря), сообщает официальный сайт "канониров".

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Четвертой командой Dubai Super Cup станет Ливерпуль. Подопечные Юргена Клоппа 11 декабря сыграют против Лиона, а 16 числа будут противостоять Милану.

Таким образом, мини-турнир будет состоять из 4-х матчей. Каждая игра завершится серией пенальти, победитель которой получит бонусное очко. За победу в основное время команда получит 3 пункта, за ничью – 2. Команда, которая наберет наибольшее количество баллов, выиграет Dubai Super Cup-2022.

Напомним, летом Зинченко перешел в Арсенал из Ман Сити за 35 миллионов евро. Украинец сыграл за "канониров" 9 матчей, забил 1 гол, а команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ, оторвавшись от Манчестер Сити на 5 очков.

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