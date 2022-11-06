Александр Зинченко восстановился после нескольких травм и вернулся в стартовый состав впервые за 10 поединков. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Команда украинца подходила к лондонскому дерби на 2 месте. Драматическая победа Манчестер Сити над Фулхэмом в большинстве заставляла также только выигрывать. Два эпизода Зинченко в начале игры. Сначала классно остановил контратаку, в которую вырывался Стерлинг. А потом Саша слишком высоко выдвинулся, и дальний пас вратаря Челси создал момент. Украинец еще и пропустил передачу Стерлинга на Хаверца. Повезло, что немец не очень удачно выполнил что-то среднее между ударом и прострелом.

Челси – Арсенал: возвращение Зинченко в стартовый состав на центральный матч АПЛ и онлайн-трансляция игры

Только Бен Уайт пробивал в стартовые 10 минут. Сначала правый защитник Арсенала бахнул очень неточно, а затем подошел чуть ближе, и снаряд едва не нырнул в дальний угол. Там еще и пытался замкнуть дальнюю штангу Жезус, который начал эту атаку диагональю на своего фулбека. Уайт создает еще и момент на 17 минуте. Бен перевел с одного края штрафной на другой. Мартинелли не попал. Жезус заставил Лофтус-Чика ошибиться, прошел еще нескольких хозяев, но Силва заблокировал удар земляка. За половину тайма у Челси лишь 1 выстрел. Джака спокойно остановил дальний удар Маунта.

Менди, вернувшийся в ворота "синих" из-за травмы Кепы, едва не заигрался в своих владениях. Сенегальский вратарь под давлением Мартинелли таки успел выбить наугад, а там Партей также был близок к опасному перехвату. Момент двух Габриэлей на 29 минуте стал лучшим за треть матча. Мартинелли набросил с левого фланга, Жезус на какую-то крупицу не успел, чтобы поточнее замкнуть дальнюю штангу, которую уже никто не успевал прикрывать. Ошибку Зинченко в центре поля подчищают партнеры, которым очень помог поспешный пас Жоржиньо вперед. А ведь рисковал Олекс привезти контратаку.

Силва опасно пробивал после углового. Партей немного распускал руки, однако сделал это умело – без намека на пенальти, хотя Тьягу требовательно посмотрел на судью. Уже не впервые проходит атака флангом Зинченко, который выдвигается на чужую половину. Все под контролем партнеров по Арсеналу, которые ошиблись при передаче, а затем быстро исправились. Хаверц снова не лучшим образом распорядился пространством. Посчитали этот слабый по сути прострел немца как первый точный удар в матче за весь 1 тайм. Ну, и то счастье.

Oleksandr Zinchenko’s first half by numbers vs. Chelsea:



34 touches

19 passes completed

5/5 ground duels won

4/4 tackles won

2 ball recoveries



Causing problems as the inverted full-back. pic.twitter.com/NAJ8kJD9PN — Statman Dave (@StatmanDave) November 6, 2022

Партей после углового от Сака пробивал с нескольких метров, но получилось так, будто хотел выбить. Наконец-то интересная попытка использовать Зинченко. Заброс Габриэла из глубины. У украинца много пространства, была перспективная попытка отдать в штрафную на Мартинелли, но бразилец уже пробежал, поэтому получился пас в спину. Заметно, что Александр несколько потерял взаимопонимание с атакующими Габриэлами. Было несколько эпизодов, когда бразильцы и украинец не чувствовали друг друга. В целом же первый тайм Зинченко после возвращения получился приличным. Больше всех отборов на две команды и лучший показатель выигранной борьбы (100%).

В начале второй половины Зина головой прерывает атаку Челси, а дальше Салиба на ровном месте ошибается в штрафной. Партей снова пробивал после подачи стандарта с расстрельной дистанции куда-то в сторону от ворот. Моментов и намеков на остроту после перерыва еще меньше. Жезус на грани фола отобрал у Силвы. Сака отбросил на ход партнеру, а Менди лишь оттянул приговор сейвом. После подачи углового снаряд пролетел всех, и Габриэл на линии ворот внес его в сетку. По сути, украл у Сака гол прямым ударом с углового.

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Какое же мощное давление Арсенала. Опять высокий перехват, подача Зинченко, Чалоба подправляет, Сака с угла вратарской прощает. Все тот же Букайо выбегает на Менди, и лишь удар не получается у правого вингера гостей. Броя, вышедший на замену, взял игру на себя и классно прострелил. Галлахер запутался в собственных ногах. И тут же мгновенный ответ Арсенала. Жезус, словно Роналдо в лучшие годы, наматывает соперника за соперником и отдает, Эдегор пробивает над воротами. Когда Челси оказался вынужденным раскрывать игру, команда Артеты нашла свою ураганную стихию, в которой по большей части феерит в домашних матчах. Пошёл ливень, и Зинченко поскользнулся на ровном месте. Аспиликуэта подхватил, обыграл Габриэла, но дальше подал на трибуны.

Этот эпизод напомнил курьез Александра из первого тайма. Английские СМИ облетела новость о том, как Зина выбрасывал аут, а скользкий мяч вырвался из его рук. "Худшее вбрасывание аута в мире", – без приукрашивания иронизировал популярный обозреватель Низаар Кинселла. Фанаты же Арсенала вспомнили, как похожим образом конфузился другой фулбек команды Эктор Бельерин, который сейчас в Барселоне. В итоге Арсенал довольно уверенно набирает 34 очка и возвращает себе 1 место в АПЛ, опережая Манчестер Сити на 2 балла. Челси опускается на 7 строчку (21 балл).

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